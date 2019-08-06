Усик — о Зеленском: с детства обожаю зелёный цвет

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик выразил надежду, что с выбором Владимира Зеленского на пост президента Украины в стране произойдут качественные изменения.

«Мне кажется что-то изменится. Ну должно по крайней мере. Очень много новых людей, очень много старых людей не прошло и это их корёжит. Очень бы хотелось, чтобы что-то изменилось. Для людей, для народа, для страны.

Моё отношение к предыдущему президенту? Предыдущий был, сейчас у новый и это хорошо. Позитивный, молодой, светлый. Улыбается, это вообще круто. Зелёный цвет, мне нравится зелёный цвет, с детства его обожаю", — рассказал Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале Анатолия Шария.

Также в интервью Усик подчеркнул, что на данный момент он не видит для себя будущего в политике.