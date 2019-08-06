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Сайборг сделала первое заявление после завершения сотрудничества с UFC

Сайборг сделала первое заявление после завершения сотрудничества с UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Бывшая чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг, с которой руководство промоушена приняло решение не подписывать новый контракт, прокомментировала прекращение сотрудничества с лигой.

«Очень рада, что эра UFC окончена.Я провела последний бой по контракту, значит никто меня не отчислял. Вместе у нас была эра EliteXC, Strikeforce, Invicta FC и UFC. Все они были успешными. Скоро мы начнём новую эру», — написала бразильянка на своей странице в «Инстаграме».

Также она анонсировала появление новостей о своём будущем в ближайшее время.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Сайборг в «Инстаграме».

Напомним, президент UFC Дэна Уайт официально подтвердил информацию о прекращении сотрудничества со спортсменкой.

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