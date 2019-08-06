Сайборг сделала первое заявление после завершения сотрудничества с UFC
Бывшая чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг, с которой руководство промоушена приняло решение не подписывать новый контракт, прокомментировала прекращение сотрудничества с лигой.
«Очень рада, что эра UFC окончена.Я провела последний бой по контракту, значит никто меня не отчислял. Вместе у нас была эра EliteXC, Strikeforce, Invicta FC и UFC. Все они были успешными. Скоро мы начнём новую эру», — написала бразильянка на своей странице в «Инстаграме».
Также она анонсировала появление новостей о своём будущем в ближайшее время.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Сайборг в «Инстаграме».
Напомним, президент UFC Дэна Уайт официально подтвердил информацию о прекращении сотрудничества со спортсменкой.
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