Дж. Джонс: буду болеть за Порье, так как Нурмагомедов одноклубник Кормье
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мыслями о титульном бое в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье и признался, что будет болеть за последнего.
«Ничего не имею против Дастина, просто Хабиб — уникальный боец. У него экстраординарная борьба, и его тейкдауны почти невозможно остановить. Не знаю, кто победит. Но, думаю, если Дастин выйдет с хорошей игрой на земле, с отточенными болевыми приёмами снизу и если он сможет подниматься на ноги, думаю, он даст Хабибу хороший бой. Буду болеть за Дастина, так как Хабиб одноклубник Кормье. Пусть победит сильнейший», — рассказал Джонс в интервью, размещённом на YouTube-канале UFC Russia.
Встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.
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