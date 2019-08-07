Уайт: общаться с Сайборг было кошмаром

Президент UFC Дэна Уайт в очередной раз подверг критике бойца Крис Сайборг Жустину, с которой организация прекратила сотрудничество 3 августа.
«Я не сожалею. Я рад, что смог подтолкнуть Крис Сайборг к поединку с Амандой Нуньес, потому что она не хотела боя даже в первый раз, не говоря уже о реванше. Она хотела в соперницы Синди Дадуа или Пэм Соренсен. Мы продолжали оказывать давление и в итоге заставили её принять бой. Я доволен, что смог этого добиться.
Общаться с Сайборг было кошмаром всё то время, что она была здесь У нас был плохой опыт работы с самого первого дня. Мы привели её в UFC в тот момент, когда она попалась на стероидах, мы сделали её чистой спортсменкой с лучшей политикой тестов на запрещённые препараты. Когда она говорит о наследии и бренде, то нет ничего более важного, чем то, что люди знают её как чистую спортсменку после того, как она сдала положительный тест на стероиды. Мы привели её сюда и сделали это для неё», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.
- 7 августа 2019
-
07:47
-
00:28
- 6 августа 2019
-
23:16
-
22:58
-
21:37
-
21:25
-
20:29
-
19:21
-
18:19
-
17:24
-
16:21
-
16:00
-
15:20
-
14:31
-
13:45
-
12:33
-
11:33
-
09:50
-
06:15
- 5 августа 2019
-
23:54
-
23:01
-
21:58
-
20:40
-
19:50
-
18:37
-
17:31
-
16:42
-
16:19
-
16:06
-
14:48
-
13:26
-
12:31
-
12:01
-
11:00
-
09:59