Уайт: общаться с Сайборг было кошмаром

Президент UFC Дэна Уайт в очередной раз подверг критике бойца Крис Сайборг Жустину, с которой организация прекратила сотрудничество 3 августа.



«Я не сожалею. Я рад, что смог подтолкнуть Крис Сайборг к поединку с Амандой Нуньес, потому что она не хотела боя даже в первый раз, не говоря уже о реванше. Она хотела в соперницы Синди Дадуа или Пэм Соренсен. Мы продолжали оказывать давление и в итоге заставили её принять бой. Я доволен, что смог этого добиться.



Общаться с Сайборг было кошмаром всё то время, что она была здесь У нас был плохой опыт работы с самого первого дня. Мы привели её в UFC в тот момент, когда она попалась на стероидах, мы сделали её чистой спортсменкой с лучшей политикой тестов на запрещённые препараты. Когда она говорит о наследии и бренде, то нет ничего более важного, чем то, что люди знают её как чистую спортсменку после того, как она сдала положительный тест на стероиды. Мы привели её сюда и сделали это для неё», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.

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