Магомедшарипов проведёт следующий бой 18 октября

Российский боец UFC Забит Магомедошарипов вернётся в октагон 18 октября на турнире UFC Fight Night в Бостоне, сообщает ESPN. Соперником Магомедшарипова станет американский боец Келвин Каттар.



Забит Магомедшарипов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 235 2 марта 2019 года и победил Джереми Стивенса единогласным решением судей. На счету Магомедшарипова 18 поединков в профессиональных ММА, в 17 из которых он одержал победу. Серия побед Магомедшарипова составляет 13 поединков, пять из которых он провёл в UFC.



На счету Келвина Каттара 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и пять — в промоушене UFC. Из пяти поединков в UFC Каттар выиграл четыре. В последний раз в октагон американец выходил 8 июня 2019 года, победив нокаутом Рикардо Ламаса.