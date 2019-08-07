Турман: готов к реваншу с Пакьяо, считаю, что наш бой завершился ничьей
Американский боксёр Кит Турман сообщил, что он хотел бы провести бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Соперники впервые встретились в июле в Лас-Вегасе. Раздельным решением судей победил Пакьяо, в итоге он завоевал чемпионский титул WBA и нанёс первое поражение в карьере Турмана.
«Я готов к реваншу. Пакьяо хорошо начал, я уступал. Он действовал более спокойно, чем я ожидал. В таком возрасте он ведёт себя не как более юные боксёры, которые используют свои шансы. Он вёл бой очень умно.
Я сильно уважаю Мэнни, но считаю, что бой завершился ничьей. Мне не кажется, что Пакьяо победил. Я понимаю, что в таких случаях результат бывает очень близким, это как подбрасывание монетки», — цитирует Турмана BoxingScene.
Турман: хотел бы провести реванш с Пакьяо
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