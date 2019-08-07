Кролла: Ломаченко в какой-то момент поймает Кэмпбелла

Британский боксёр Энтони Кролла поделился ожиданиями от поединка соотечественника Люка Кэмпбелла и украинца Василия Ломаченко. Ранее Кролла уступил Ломаченко, украинец отправил соперника в нокаут в четвёртом раунде.
«Бой с Ломаченко — самое серьёзное испытание в боксе, я его проходил. Я думаю, что Люк обладает более широким арсеналом, чем я. Стилистически бой с Ломаченко подходит ему больше. На мой взгляд, у Кэмпбелла есть хорошие шансы в трёх первых раундах, возможно, он добьётся небольшого успеха.
Думаю, ему удастся сделать бой длительным, но в какой-то момент Ломаченко его поймает. Ломаченко — совершенный боец, у него великолепная скорость и защита», — цитирует Кроллу Sky Sports.
Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа в Лондоне на стадионе O2 Arena.
- 7 августа 2019
-
11:37
-
11:31
-
09:27
-
08:36
-
07:47
-
00:28
- 6 августа 2019
-
23:16
-
22:58
-
21:37
-
21:25
-
20:29
-
19:21
-
18:19
-
17:24
-
16:21
-
16:00
-
15:20
-
14:31
-
13:45
-
12:33
-
11:33
-
09:50
-
06:15
- 5 августа 2019
-
23:54
-
23:01
-
21:58
-
20:40
-
19:50
-
18:37
-
17:31
-
16:42
-
16:19
-
16:06
-
14:48
-
13:26