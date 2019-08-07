Кролла: Ломаченко в какой-то момент поймает Кэмпбелла

Британский боксёр Энтони Кролла поделился ожиданиями от поединка соотечественника Люка Кэмпбелла и украинца Василия Ломаченко. Ранее Кролла уступил Ломаченко, украинец отправил соперника в нокаут в четвёртом раунде.

«Бой с Ломаченко — самое серьёзное испытание в боксе, я его проходил. Я думаю, что Люк обладает более широким арсеналом, чем я. Стилистически бой с Ломаченко подходит ему больше. На мой взгляд, у Кэмпбелла есть хорошие шансы в трёх первых раундах, возможно, он добьётся небольшого успеха.

Думаю, ему удастся сделать бой длительным, но в какой-то момент Ломаченко его поймает. Ломаченко — совершенный боец, у него великолепная скорость и защита», — цитирует Кроллу Sky Sports.

Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа в Лондоне на стадионе O2 Arena.