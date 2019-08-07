А. Нурмагомедов: Порье мы обыграем тактически, недооценки быть не должно

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя его сына с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

«На руках он действительно очень силён, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам, естественно, не скажу: всё сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона — какая может быть недооценка?

К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра 0. Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я всё больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».