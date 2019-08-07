А. Нурмагомедов: Порье мы обыграем тактически, недооценки быть не должно

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя его сына с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби.
«На руках он действительно очень силён, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам, естественно, не скажу: всё сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона — какая может быть недооценка?
К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра 0. Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я всё больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».
- 7 августа 2019
-
11:37
-
11:31
-
09:27
-
08:36
-
07:47
-
00:28
- 6 августа 2019
-
23:16
-
22:58
-
21:37
-
21:25
-
20:29
-
19:21
-
18:19
-
17:24
-
16:21
-
16:00
-
15:20
-
14:31
-
13:45
-
12:33
-
11:33
-
09:50
-
06:15
- 5 августа 2019
-
23:54
-
23:01
-
21:58
-
20:40
-
19:50
-
18:37
-
17:31
-
16:42
-
16:19
-
16:06
-
14:48
-
13:26