Хирн: весь мир думает, что Уайт виновен в допинге

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Диллиана Уайта, который провалил допинг-пробу, прокомментировал сложившуюся ситуацию. По мнению Хирна, Уайту отказывают в возможности объяснить произошедшее и снять с себя обвинения.

«Очевидно, что весь мир считает его виновным в допинге. Но ему нужно дать шанс доказать, что он не нарушал правил.

Мы действовали в соответствии с протоколом. Уайт был допущен к бою с Ривасом. Мы ничего не нарушали.

У меня был контракт с обоими боксёрами, в нём говорилось, что, если их допустят, бой состоится. Я не должен был разглашать конфиденциальную информацию о допинг-пробах.

Уайту нужно объяснить ситуацию Антидопинговому агентству Великобритании, доказать, что он невиновен. Это будет сложно. Его карьера сейчас находится под угрозой», — цитирует Хирна RingTV.