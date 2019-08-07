А. Нурмагомедов: много раз приглашал Макгрегора в Дагестан, я простил его

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что простил ирландского бойца Конора Макгрегора. Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор оскорблял соперника и его семью.

«Моё негативное отношение к нему? Нет, мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал (в Дагестан. — Прим. «Чемпионата»), он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником.

Оценил бы идею Хабиб? Он не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», — цитирует Нурмагомедова «Советский спорт».