Насонов: чемпионат мира получился весьма напряжённым

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов подвёл итоги чемпионата мира и рассказал о росте конкуренции в женском муайтай.

«В целом я очень доволен. Была и пара приятных сюрпризов, потому что у нас появились новые имена. Альмира Тинчурина ворвалась за год в элиту тайского бокса в своём весе до 54 кг. На чемпионате России она победила в финале многолетнего лидера команды и двукратную чемпионку мира Валерию Дроздову. Альмира прошла четыре боя в Таиланде и завоевала золотую медаль, что стало приятной неожиданностью.

У Марии Климовой получился заметный прогресс и классное выступление, но её успех ожидаем. Мы верили, что она может совершить прорыв, главное поверить в себя. Она справилась с противниками, которым проигрывала, чему мы очень рады. Но она давно в сборной и была готова к такому результату.

Виктория Жбанкова второй международный сезон выступает в тайском боксе и уже достаточно опытная спортсменка. Виктория нашла свой стиль, за последний год очень подтянула клинч. В прошлом году у неё были видны явные технические пробелы, а сейчас она подтянула эти недостатки и при этом продолжила работать в своём стиле, весьма неудобном для многих соперниц. Поэтому и результат получился отличным.

Неприятная ситуация произошла с чемпионкой мира Анастасией Непианиди. В первом раунде она получила травму и не смогла продолжить полуфинальный бой. Здесь мы тоже рассчитывали на золотую медаль, но травма не позволила её завоевать. Было очень тяжело, потому что новая арена расположена под открытым небом. На тайской жаре было очень тяжело сражаться. Чемпионат получился весьма напряжённым», — сказал Насонов.