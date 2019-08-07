Тайсон: Руис однажды победил Джошуа, он может сделать это снова

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон считает, что Энди Руис сможет повторно победить британца Энтони Джошуа. Первый бой соперников состоялся 1 июня. Тогда Руис одержал сенсационную победу, несмотря на то что лишь незадолго перед боем заменил Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.

«Недавно виделся с Энди, мы с ним пообщались. У него отличная энергетика, он великолепный парень. Руис уже однажды победил Джошуа, он может сделать это снова», — цитирует Тайсона ESPN.

Реванш Руиса и Джошуа должен состояться до конца года. Пока соперники выбирают место проведения боя. Джошуа отказывается боксировать в США, а Руис не хочет лететь в Великобританию. В качестве одного из вариантов рассматривается Саудовская Аравия.