Президент UFC подтвердил, что Ковингтон сразится с Усманом
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что очередным соперником Колби Ковингтона будет Камару Усман.
«Да, Ковингтон — следующий в списке соперников Усмана. Именно поэтому я поставил Колби на ESPN против Лоулера. Можно что угодно говорить о Колби, любить или не любить его, но он уже показал высший класс против Лоулера — настоящего зверя.
Робби является бывшим чемпионом с огромным опытом. Он бьёт, словно грузовик. Но Колби полностью выключил его! Его кардио было впечатляющим, а победа — ещё более впечатляющей», — цитирует Уайта BJPenn. Предполагается, что титульный бой Усмана и Ковингтона состоится на турнире в Нью-Йорке 2 ноября.
Ранее Ковингтон чуть не подрался с Усманом прямо в эфире. Обоих бойцов пригласили в качестве экспертов.
Ковингтон и Усман едва не подрались в эфире
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