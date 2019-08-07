Уайт готов организовать бой Ковингтона и Усмана
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что он планирует организовать поединок Колби Ковингтона и Камару Усмана за титул в полусредней весовой категории. По словам Уайта, в связи с этим он и назначил в качестве соперника Ковингтона Робби Лоулера.
«Я готов организовать бой Колби Ковингтона и Камару Усмана. Именно поэтому я поставил Ковингтона на прошедшем турнире против такого парня, как Робби Лоулер. Можете что угодно говорить о Колби, можете ненавидеть его, но он показал в том поединке высший уровень.
Робби Лоулер — бывший чемпион, у него за спиной большое количество громких поединков, он бьёт с силой грузовика, но Колби смог его обезвредить. Работа Ковингтона впечатляла, как и его итоговая победа», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
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