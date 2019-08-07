Вдова Дадашева не будет подавать иск против рефери

Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, не будет подавать иск против Кенни Шевалье, рефери рокового поединка Максима с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
«Иск будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.
Напомним, 20 июля Максим Дадашев проводил поединок-элиминатор за звание претендента на официальный титул по версии IBF с Сабриэлем Матиасом. В ходе боя россиянин пропустил множество тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима сняла его с поединка. После Дадашеву стало плохо, его госпитализировали, провели операцию, после чего ввели в состояние медикаментозной комы. 23 июля боксёр скончался не приходя в сознание, у него не выдержало сердце.
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