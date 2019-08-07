Нурмагомедов: мне стыдно, что не похож на имама Шамиля

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о правителе 19-го века имаме Шамиле, высоко оценив его качества и отметив, что ему иногда бывает стыдно, что он не похож на Шамиля.



«Имам Шамиль — это человек на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах.

Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, на сколько я далёк от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Ранее президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Шамиль привел чеченский народ к жесточайшей трагедии, поскольку во времена его правления произошло сокращение чеченского народа вдвое. Глава Чечни считает, что имам совершал террор против чеченского народа.