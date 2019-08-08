Ярош оскорбил Усика после эфира с Шарием

Политический деятель Дмитрий Ярош осудил украинского боксёра Александра Усика за совместный эфир с блогером Анатолием Шарием.
«Он хоть и неплохой боксер, но явный кремлёвский [гей]. Плохо они закончат. Такая у них судьба», — написал Ярош в комментариях на странице в «Фейсбуке».
«Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео. Я не смотрел телевизор лет семь, а сейчас начал некоторых людей смотреть. Есть очень много правильных высказываний, но говорить и делать – это разные вещи. Сейчас появилось какое-то ощущение свежести. Должно в Украине что-то изменится. Зеленский – позитивный, молодой, светлый, улыбается. Это вообще круто!», — приводит слова Усика с эфира с Шарием Обозреватель.
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