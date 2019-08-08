Альварес может провести бой с Ковалёвым в ноябре

Мексиканский боксёр Сауль Альварес намерен провести следующий бой с россиянином Сергеем Ковалёвым, сообщает The Athletic.



По информации источника, Альварес намерен дождаться итогов поединка Ковалёва с Энтони Ярдом, который состоится 24 августа. В случае, если Ковалёву удастся уверенно победить Ярда, Альварес намерен в следующем поединке встретится именно с Ковалёвым. Потенциальный поединок Альвареса и Ковалёва может состояться уже в ноябре 2019 года.



Ранее Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, поскольку отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остался чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.