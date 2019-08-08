Ковингтона выгнали из эфира после того, как он напомнил Тейт об эротических фото

Боец UFC Колби Ковингтон в эфире шоу MMA Tonight на радиостанции Sirius XM поругался с ведущей, бывшей чемпионкой UFC Мишей Тейт. В итоге Ковингтону запретили принимать участие в программе в будущем.

Во время разговора Тейт поставила под сомнение методы, которые Ковингтон использовал для раскрутки боя с Робби Лоулером. В частности, она удивилась, что Колби назвал Лоулера легендой, хотя ранее оскорблял других оппонентов.

После этого Ковингтон назвал Тейт лицемером. Он обвинил ведущую в том, что она оскорбляет его за спиной.

«У тебя самой дофига скелетов в шкафу. Ты лицемерна», — заключил Ковингтон.

Также боец напомнил ей, что она проиграла Ронде Роузи и раскритиковал Тейт за публикацию эротических фотографий в интернете.

В 2017 году хакеры опубликовали интимные фотографии некоторых бойцов UFC, среди которых была и Тейт.