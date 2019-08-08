Алоян примет участие в квалификации Олимпийских игр в Токио

Российский боксёр Михаил Алоян планирует выступить на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен примет участие в отборочном турнире игр, который будет проходить в мае 2020 года.

«Запрета для участия профессионалов нет. Мы планируем выступить в отборочном турнире, который пройдёт в мае в Токио. При этом мы посмотрим, как выступит представитель сборной России на ещё одном квалификационном турнире — в марте», — цитирует тренера спортсмена Эдуарда Кравцова ТАСС.

Алоян — бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне. Он также выигрывал серебро на играх в Рио-де-Жанейро, но был лишён медали из-за положительной допинг-пробы.