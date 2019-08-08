Уайлдер: уверен, что нокаутировал Фьюри, рефери должен был выполнить свою работу
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал, что считает бесспорной победу над Тайсоном Фьюри. В конце 2018 года соперники провели поединок, который завершился ничьей. Но Уайлдер уверен, что судьи приняли неправильное решение.
«Я уверен, что нокаутировал Фьюри. Рефери говорил, что руководствовался не правилами, а духом бокса. Но я не понимаю, что это значит. У судьи есть работа, он должен её выполнять. Даже мой годовалый ребёнок умеет считать до десяти», — цитирует Уайлдера BoxingScene.
Теперь соперники планируют провести реванш в начале 2020 года. Сам Фьюри ранее говорил, что считает себя победителем бокса. После нокдауна Фьюри сумел подняться и доминировал в концовке боя.
Фьюри ответил поцелуем на критику Уайлдера
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