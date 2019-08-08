Наставник сборной России по муай-тай: судейство не поспевает за спортсменами

Наставник сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин оценил судейство на прошедшем чемпионате мира в Таиланде. Сборная России одержала победу на ЧМ-2019 в общекомандном зачёте, повторив прошлогодний успех.

«Если говорить о соотношении мастерства спортсменов и судейского корпуса, то последний не поспевает за спортсменами. Рост мастерства тайбоксёров во всём мире идёт большими шагами. Победа над тайцем не является уже сенсацией, как раньше. На это способны многие европейцы, которые навязывают конкуренцию родоначальникам.

В некоторых весах спортсмен, победивший тайца, проигрывал в следующем круге. Сейчас спортсмены из Таиланда не выглядели непобедимыми. Есть там отдельные выдающиеся личности, но в целом со всеми многие могут конкурировать на равных», — сказал Ильин.