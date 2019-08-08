Джошуа назвал причину поражения от Руиса

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал об ошибках при подготовке к бою с американцем Энди Руисом. Джошуа признал, что не был полностью сосредоточен перед боем. В итоге Руис одержал сенсационную победу и нанёс ему первое поражение в карьере. По словам Джошуа, свист, который он слышал в свой адрес во время боя в Нью-Йорке, оказал влияние на его тактику боя.
«Моей целью в этом бою было понять, буду ли я сражаться с Уайлдером далее. Цель этого боя — что же он будет делать дальше? Дело было не только в том, чтобы победить. Сам по себе этот бой ничего не давал.
Если бы я победил Руиса, это не так уж много значило бы для меня, поскольку это была бы подготовка к матчу-реваншу.
Во втором раунде я слышал свист. Кто-то сказал: это потому, что на арене идёт бой. Но в моём первом бою в Нью-Йорке меня освистали», — цитирует Джошуа Metro.
- 8 августа 2019
-
17:36
-
16:33
-
16:12
-
15:59
-
15:07
-
12:55
-
12:10
-
11:32
-
10:14
-
09:36
-
08:26
-
06:29
-
00:31
- 7 августа 2019
-
23:27
-
21:24
-
20:06
-
19:42
-
18:46
-
17:35
-
16:27
-
16:01
-
15:29
-
15:05
-
13:08
-
11:37
-
11:31
-
09:27
-
08:36
-
07:47
-
00:28
- 6 августа 2019
-
23:16
-
22:58
-
21:37
-
21:25
-
20:29