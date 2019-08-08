Джошуа назвал причину поражения от Руиса

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал об ошибках при подготовке к бою с американцем Энди Руисом. Джошуа признал, что не был полностью сосредоточен перед боем. В итоге Руис одержал сенсационную победу и нанёс ему первое поражение в карьере. По словам Джошуа, свист, который он слышал в свой адрес во время боя в Нью-Йорке, оказал влияние на его тактику боя.

«Моей целью в этом бою было понять, буду ли я сражаться с Уайлдером далее. Цель этого боя — что же он будет делать дальше? Дело было не только в том, чтобы победить. Сам по себе этот бой ничего не давал.

Если бы я победил Руиса, это не так уж много значило бы для меня, поскольку это была бы подготовка к матчу-реваншу.

Во втором раунде я слышал свист. Кто-то сказал: это потому, что на арене идёт бой. Но в моём первом бою в Нью-Йорке меня освистали», — цитирует Джошуа Metro.