Чемпионка PFL: Нурмагомедов великолепен, но мир не видел такого атлета, как я
Боец организации PFL Кайла Харрисон сравнила себя с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По мнению Харрисон, она превосходит Нурмагомедова.
«Я бы назвала себя Хабибом среди женщин, но я ещё лучше! Да, Хабиб великолепен, у него великолепная борьба. Но я думаю, что мир ещё никогда не видел такого атлета, как я. Я отлично провожу удушение, но Хабиб хорош.
Что мне не нравится в ММА? Треш-ток, я считаю его лишним. Просто заткнись и дерись!» — сказала Харрисон в интервью ESPN MMA.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года, тогда он защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора. Следующий бой россиянин проведёт в сентябре в Абу-Даби, его соперником будет Дастин Порье.
Масвидаль: Нурмагомедов ещё никогда не дрался с таким жёстким псом, как Порье
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