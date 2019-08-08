Чемпионка PFL: Нурмагомедов великолепен, но мир не видел такого атлета, как я

Боец организации PFL Кайла Харрисон сравнила себя с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По мнению Харрисон, она превосходит Нурмагомедова.

«Я бы назвала себя Хабибом среди женщин, но я ещё лучше! Да, Хабиб великолепен, у него великолепная борьба. Но я думаю, что мир ещё никогда не видел такого атлета, как я. Я отлично провожу удушение, но Хабиб хорош.

Что мне не нравится в ММА? Треш-ток, я считаю его лишним. Просто заткнись и дерись!» — сказала Харрисон в интервью ESPN MMA.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года, тогда он защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора. Следующий бой россиянин проведёт в сентябре в Абу-Даби, его соперником будет Дастин Порье.