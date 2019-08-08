Джошуа не рассматривает вариант с промежуточным боем перед реваншем с Руисом
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа исключил вариант проведения промежуточного боя перед повторной встречей с действующим чемпионом Энди Руисом.
«Для меня это не вариант, говорю вам на 100%. Те, кто советуют мне такой подход не являются настоящими воинами. С кем проводить разогрев? С Усиком, Ортисом или Уайтом? Все они боксёры топ-уровня. Сейчас же у меня есть шанс сразу выйти на титульный бой. Вы же знаете, что я не выбираю в соперники бойцов низкого уровня. Я дерусь с противниками мирового уровня, так что иду сразу за титулом. Хочу встречи с Руисом. У него есть то, что мне нужно — титулы», — приводит слова британца BoxingScene.
1 июня 2019 года Джошуа потерял звание чемпиона мира, досрочно уступив Энди Руису.
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