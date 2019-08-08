Джейкобс может встретиться с Чавесом

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс следующий поединок может провести с другим экс-чемпионом мира — Хулио Сезаром Чавесом, сообщает ESPN.

Мексиканец в предстоящие выходные, 10 августа, проведёт первый поединок за последние 27 месяцев. Он выступит в полутяжелом весе и встретится с Эвертом Браво. В случае победы Чавеса стороны могут договориться о подписании контракта. Встреча может состояться 16 или 23 ноября. Команды боксёров уже провели предварительные переговоры. Если сделка будет улажена, боксёры встретятся во втором среднем весе.

Напомним, Джейкобс провёл предыдущую встречу в мае 2019 года, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу. Чавес минувший бой также провёл с Саулем Альваресом.