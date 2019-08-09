Джошуа: смогу победить Руиса в 9 боях из 10
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа убеждён, что его поражение от Энди Руиса было не более чем случайностью. По словам британца, он будет оказываться сильнее этого соперника в 9 боях из 10.
«Мне нужно вернуть титулы. Я могу его победить в 9 боях из 10. 1 июня был его вечер. Он завоевал победу и теперь мы должны встретиться снова. Думаю, это случится в конце года», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.
Встреча Энди Руиса и Энтони Джошуа состоялась 1 июня 2019 года в Нью-Йорке. Тот поединок стал дебютным для Джошуа в США. Руис победил досрочно, оформив успех за семь раундов. Тогда Энди удалось отправить соперника в нокдаун четыре раза. Поражение стало первым в профессиональной карьере Джошуа.
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