Джошуа: смогу победить Руиса в 9 боях из 10

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа убеждён, что его поражение от Энди Руиса было не более чем случайностью. По словам британца, он будет оказываться сильнее этого соперника в 9 боях из 10.

«Мне нужно вернуть титулы. Я могу его победить в 9 боях из 10. 1 июня был его вечер. Он завоевал победу и теперь мы должны встретиться снова. Думаю, это случится в конце года», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.

Встреча Энди Руиса и Энтони Джошуа состоялась 1 июня 2019 года в Нью-Йорке. Тот поединок стал дебютным для Джошуа в США. Руис победил досрочно, оформив успех за семь раундов. Тогда Энди удалось отправить соперника в нокдаун четыре раза. Поражение стало первым в профессиональной карьере Джошуа.