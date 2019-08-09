Источник: бой Джошуа и Руиса состоится в Саудовской Аравии 7 декабря
Бой-реванш бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и чемпиона мира Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.
По данным источника, официально дату и место проведения поединка могут назвать уже сегодня, 9 августа. Предполагается, что поединок будет проходить в Рияде. Власти Саудовской Аравии готовы заплатить около $ 100 млн за право проведения боя.
Руис и Джошуа впервые встретились 1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США). Руис нанёс сенсационное поражение сопернику, хотя коэффициенты на победу Энди составляли около 16.00.
Соперники договорились о проведении реванша до конца 2019 года, но пока так и не определились с местом проведения боя. Джошуа отказывался вновь выступать в США, а Руис не хотел лететь в Великобританию.
Джошуа: смогу победить Руиса в 9 боях из 10
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