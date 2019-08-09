Ковингтон: нет сомнений, Масвидаль прибьёт Макгрегора к октагону

Боец UFC Колби Ковингтон считает, что у бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора нет никаких шансов в поединке с Хорхе Масвидалем. Ранее появились слухи, согласно которым Макгрегор может провести поединок с Масвидалем, но президент UFC Дэна Уайт опроверг информацию.

«Хорхе прибьёт Конора к октагону. У меня нет никаких сомнений. Конор — слишком мелкий, вы все это знаете. Больше здесь ничего знать не нужно», — сказал Ковингтон в эфире Submission Radio.

Уайт, комментируя возможный бой, также сослался на разницу в габаритах между бойцами. Также Уайт сообщил, что Макгрегора бесит нежелание UFC организовать этот бой.

Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.