Двоюродный брат Нурмагомедова победно дебютировал в PFL

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в дебютном поединке в промоушене Professional Fighters League. Единогласным решением судей Умар победил бразильца Сайдемара Онорио.

Бой продлился все три раунда, но российский боец доминировал в каждом из них. Онорио так и не удалось навязать борьбу сопернику в этом поединке.

Умар Нурмагомедов одержал уже 11-ю победу в 11 поединках в ММА. Для Онорио поражение стало седьмым при 13 победах.

На турнире PFL6 победу одержал ещё один россиянин. Денис Гольцов удушающим приёмом победил американца Кельвина Тиллера.