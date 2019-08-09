Двоюродный брат Нурмагомедова победно дебютировал в PFL
Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в дебютном поединке в промоушене Professional Fighters League. Единогласным решением судей Умар победил бразильца Сайдемара Онорио.
Бой продлился все три раунда, но российский боец доминировал в каждом из них. Онорио так и не удалось навязать борьбу сопернику в этом поединке.
Умар Нурмагомедов одержал уже 11-ю победу в 11 поединках в ММА. Для Онорио поражение стало седьмым при 13 победах.
На турнире PFL6 победу одержал ещё один россиянин. Денис Гольцов удушающим приёмом победил американца Кельвина Тиллера.
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