Енджейчик следующий поединок проведёт с Уотерсон
Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик проведёт следующий поединок 12 октября 2019 года. Её соперницей станет Мишель Уотерсон, сообщает MMA Fighting. Этот бой возглавит турнир UFC Fight Night 161.
Экс-чемпионка организации в минимальном весе Енджейчик провела минувший поединок в декабре 2018 года. Тогда она сразилась за вакантный титул в наилегчайшем дивизионе и уступила Валентине Шевченко. В последних четырёх встречах полька уступила трижды. На данный момент она удерживает четвёртое место в рейтинге минимального веса.
Что касается Уотерсон, то она расположилась на седьмом месте рейтинга. Экс-чемпионка Invicta FC одержала три победы кряду. В минувшем бою она справилась с другой полькой — Каролиной Ковалькевич.
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