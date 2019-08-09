Енджейчик следующий поединок проведёт с Уотерсон

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик проведёт следующий поединок 12 октября 2019 года. Её соперницей станет Мишель Уотерсон, сообщает MMA Fighting. Этот бой возглавит турнир UFC Fight Night 161.

Экс-чемпионка организации в минимальном весе Енджейчик провела минувший поединок в декабре 2018 года. Тогда она сразилась за вакантный титул в наилегчайшем дивизионе и уступила Валентине Шевченко. В последних четырёх встречах полька уступила трижды. На данный момент она удерживает четвёртое место в рейтинге минимального веса.

Что касается Уотерсон, то она расположилась на седьмом месте рейтинга. Экс-чемпионка Invicta FC одержала три победы кряду. В минувшем бою она справилась с другой полькой — Каролиной Ковалькевич.