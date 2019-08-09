В IBF санкционировали титульный бой Комми и Теофимо Лопеса
Руководство IBF приняло решение санкционировать поединок чемпиона мира по этой версии в лёгком весе Ричарда Комми и официального претендента на титул Теофимо Лопеса, сообщает BoxingScene.
У сторон есть 30 дней, чтобы договориться о дате поединка, месте его проведения и распределении гонораров. В случае, если переговоры будут провалены, в организации проведут промоутерские торги. Их дата намечена на 7 сентября.
Ожидается, что победитель этой встречи выйдет на объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем пары Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл.
Лопес в предыдущем бою не без проблем победил Масаёши Накатани. Ричард Комми же провёл успешную защиту титула от посягательств Раймундо Бельтрана.
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