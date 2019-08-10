Макгрегор назвал себя миллиардером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам. Об этом Конор написал на своей странице в «Инстаграме».
«Король Мандинго. Раньше я дрался ради миллиардеров, а теперь сам стал одним из них», — написал на своей странице в «Инстаграме» Макгрегор.
Ранее журнал Forbes включил Конора Макгрегора в сотню самых высокооплачиваемых селебрити. Ирландец занял 65-е место в рейтинге. По информации источника, доходы Макгрегора за 2018 год составили около $ 47 млн. В частности, за бой с Хабибом Нурмагомедовым Конор заработал около $ 30 млн (гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных трансляций). По рекламному договору с Reebok ирландец получил $ 5 млн. Остальной заработок составили доходы от продаж виски Proper 12.
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