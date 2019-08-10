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Джошуа: в бою с Руисом я действовал на автопилоте

Джошуа: в бою с Руисом я действовал на автопилоте
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал об ощущениях во время поединка с Энди Руисом и причинах поражения.

«Я должен был взять титулы. Не понимал, где я. В бою с Руисом действовал на автопилоте. Единственное, что осознавал, что участвую в поединке и что я делал это раньше. Удары Руиса и нокдауны не были проблемой, но он смог нанести мне удар, после которого я уже не смог восстановиться. Я остался на ринге и продолжил бой, но моё тело работало только на сорок процентов. Это уже не позволило мне нанести точный удар, который мог бы потрясти Руиса. На моём месте он не дожил бы и до пятого раунда, а я продержался до седьмого», — приводит слова Энтони Джошуа Boxing News 24.

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