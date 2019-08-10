Ковингтон: не уверен, что Усман выйдет на бой со мной

Боец UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.



«Вижу, что он трус. Он сомневается в себе. Усман знает, что его ждёт. Посмотрим, выйдет ли он на поединок со мной. Думаю, нет. Он просто мешок, так что он не беспокоит меня. Борьба Усмана ниже уровнем, чем моя, он не умеет бить и до сих пор никого не нокаутировал. Я разберу его по частям и оставлю лежать в луже крови», — приводит слова Ковингтона MMAJUnkie.



Ранее президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что именно Камару Усман станет следующим соперником Колби Ковингтона. Предполагается, что титульный бой Усмана и Ковингтона состоится на турнире в Нью-Йорке 2 ноября. После турнира UFC 240 Ковингтон и Усман чуть не подрались в прямом эфире.