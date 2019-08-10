Нурмагомедов отчитал молодого бойца за пропуски тренировок

Российский боец UFC чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с молодыми бойцами, дал им несколько советов и отчитал одного из бойцов за пропуски тренировок.



«За всё лето, начиная с января, сколько тренировок ты пропустил? И ты ещё говоришь, что хочешь тренироваться, выступать. Ты не сделал даже половины зарядок. Ты не был на половине тренировок. Как ты хочешь, чтобы у тебя был результат? Сколько тебе лет? 22? Уже надо выступать. Чем ты вообще занимаешься? Ты должен определиться, кто ты вообще? Боец или где-то работаешь. Что ты вообще делаешь? Ты деньги зарабатываешь? Ты должен выступать, каждые три месяца ты должен драться. 22 года, здоровья сколько хочешь! Ты понял? Определись уже, ты сколько лет в зал ходишь, месяц тренируешься, три месяца тебя там нет. Где-то в России, где-то в тюрьме сидишь, не знаю, чем ты вообще занимаешься.

В 22 года я провёл 15 боёв, не считая греко-римской борьбы, рукопашного боя, боевого самбо. 22 года, сколько лет ты тренируешься. Столько здоровья, не тупой вроде. Или же тупой, я не знаю. Для чего ты тренируешься? У тебя нет даже плана, календаря боя. Этого у тебя нет. Это касается уже всех», — отчитал молодого бойца Хабиб в видеоролике, выпущенном на его YouTube-канале.