Соперницу Куницкой лишили лицензии в легчайшем весе

Боец ММА, четвёртый номер легчайшего женского веса Аспин Лэдд отстранена от боёв в этой весовой категории, сообщает MMAJunkie. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Калифорния.



Лицензия девушки была отозвана. Она сможет восстановить её, если предоставит данные полного медицинского обследования. Ранее Лэдд неоднократно с большим трудом проходила взвешивание. Так, например, на турнире UFC on ESPN+ 13 в июле 2019 года у девушки не было сил нормально двигаться — во время взвешивания её сильно трясло. Когда во время позирования её попросили подняться обратно на весы, она не смогла этого сделать.



Следующий бой Лэдд проведёт в рамках полулёгкого веса, её соперницей станет россиянка Яна Куницкая.