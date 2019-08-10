Роган: команды Сайборг облажалась

Известный комментатор Джо Роган прокомментировал ситуацию вокруг конфликта Дэны Уайта и Крис Сайборг.



«Команда Сайборг облажалась. Кто бы ни подделал это видео, её парень, или кто-то ещё, этот человек крайне глуп. Они действительно думали, что в UFC никак не отреагируют? Да они спятили! Они отредактировали слова на видео и выставили Уайта, будто он говорит неправду на публике и признаётся в этом. Но это не то, что он сказал на самом деле.



Не думаю, что она хотела этого. Это был её парень или кто-то из команды. Мне нравится Сайборг. Она — хороший человек. Но её менеджмент и их политика ведения дел ей всё испоганили. Её война с UFC была ужасным решением и принимала его не она», — приводит слова Джо Рогана MMAMania.

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