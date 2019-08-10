Прогрейс отказался от участия в финале WBSS

Чемпион мира по версии WBA Super в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджис Прогрейс принял решение отказаться от участия в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Американец намерен разорвать контракт с организаторами турнира и готовит против них иск.

Прогрейса не устраивают задержка платежей, невыполнение организаторами взятых на себя обязательств, нестабильное расписание и недобросовестное поведение. Иск подаётся на швейцарскую компанию Comosa AG в один из федеральных судов США, сообщает ESPN.

Таким образом, Всемирная боксёрская суперсерия в первом полусреднем весе рискует остаться без финального поединка. В решающем бою Прогрейс должен был встретиться с чемпионом мира по версии IBF Джошем Тэйлором.