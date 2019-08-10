Бивол: следующий бой запланирован на октябрь
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил, что следующий поединок проведёт в октябре 2019 года.
«Через несколько дней отправлюсь в США, где начну подготовку к следующему поединку. Он планируется на октябрь», — написал россиянин на своей странице в «Твиттере».
В команде Бивола ещё не назвали соперника на следующий бой, но уже сейчас ясно, что это будет не объединительная встреча. Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев проведёт объединительный бой с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком 18 октября. А чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв 24 августа встретится с Энтони Ярдом и не успеет подготовиться к октябрю.
В минувшем поединке Бивол сумел победить Джо Смита.
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