Вердум хочет получить бой с Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум, отбывающий дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, намерен вернуться в бои уже в мае 2020 года. По словам бразильца, в его планы входит поединок с экс-претендентом на титул Фрэнсисом Нганну.

«Нганну — большой парень. Он огромный и очень сильный. Но я представляю бой с ним и вижу, как побеждаю досрочно. Я часто это делаю. Представлял все свои поединки. Помните, когда я выиграл титул? Это была встреча с Веласкесом, всё случившееся я тоже прокручивал в голове и представлял. Мне нравится идея боя с Нганну. Это будет большим вызовом. Знаю, что он силён, но верю, что могу досрочно победить его в борьбе», — приводит слова Вердума BJPenn.