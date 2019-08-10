Вердум хочет получить бой с Нганну
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум, отбывающий дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, намерен вернуться в бои уже в мае 2020 года. По словам бразильца, в его планы входит поединок с экс-претендентом на титул Фрэнсисом Нганну.
«Нганну — большой парень. Он огромный и очень сильный. Но я представляю бой с ним и вижу, как побеждаю досрочно. Я часто это делаю. Представлял все свои поединки. Помните, когда я выиграл титул? Это была встреча с Веласкесом, всё случившееся я тоже прокручивал в голове и представлял. Мне нравится идея боя с Нганну. Это будет большим вызовом. Знаю, что он силён, но верю, что могу досрочно победить его в борьбе», — приводит слова Вердума BJPenn.
- 10 августа 2019
-
20:25
-
19:34
-
18:58
-
17:52
-
16:27
-
15:23
-
13:34
-
12:26
-
11:38
-
10:43
-
09:12
-
00:58
- 9 августа 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:25
-
20:22
-
19:36
-
18:19
-
17:23
-
16:45
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02
- 8 августа 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:39
-
19:36
-
18:34
-
17:36
Партнерский контент