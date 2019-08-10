Сехудо — Эдгару: преклони колено перед чемпионом

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо записал видеообращение к экс-чемпиону организации в лёгком весе Фрэнки Эдгару. Последний недавно объявил о переходе в легчайший вес, титулом в котором владеет Сехудо.
«Птички напели мне, что Фрэнки Эдгар принял решение перейти в мою весовую категорию. Фрэнки, ты проиграл пять последних титульных боёв из пяти. Что заставляет тебя думать, что что-то изменится в моём дивизионе? Сделай мне одолжение, когда ты попросишь бой на турнире UFC 244, брось мне вызов. Я знаю, ты хочешь забрать мой пояс и знаю, что я тебе не нравлюсь. Но перед этим, Фрэнки, сделай мне ещё одну услугу и преклони колено перед тройным чемпионом», — сказал Сехудо на видео, размещённом на его официальной странице в «Твиттере».
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