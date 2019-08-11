А. Емельяненко — о привычке носить наушники: инопланетяне мне подсказывают

10 августа Александр Емельяненко посетил расположение 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ходе визита ему удалось сесть в кабину пилота одного из самолётов. Там боец записал ролик, оригинально объяснив, почему он так часто ходит в наушниках.

«Вы постоянно задаётесь вопросом, почему я в наушниках. Я уже когда-то отвечал, инопланетяне, которые похищали меня, подсказывают мне в ухо. Раньше, когда наушников таких не было, через которые можно незаметно подсказывать, пользовались вот такими. Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперёд, полетели навстречу мечте», — сказал Емельяненко, надев авиагарнитуру вместо привычных маленьких наушников.

Соответствующий ролик можно увидеть на странице Александра Емельяненко в социальной сети «Инстаграм».