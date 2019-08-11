А. Емельяненко — о привычке носить наушники: инопланетяне мне подсказывают

10 августа Александр Емельяненко посетил расположение 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ходе визита ему удалось сесть в кабину пилота одного из самолётов. Там боец записал ролик, оригинально объяснив, почему он так часто ходит в наушниках.
«Вы постоянно задаётесь вопросом, почему я в наушниках. Я уже когда-то отвечал, инопланетяне, которые похищали меня, подсказывают мне в ухо. Раньше, когда наушников таких не было, через которые можно незаметно подсказывать, пользовались вот такими. Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперёд, полетели навстречу мечте», — сказал Емельяненко, надев авиагарнитуру вместо привычных маленьких наушников.
Соответствующий ролик можно увидеть на странице Александра Емельяненко в социальной сети «Инстаграм».
- 11 августа 2019
-
00:43
- 10 августа 2019
-
23:30
-
22:42
-
21:55
-
20:25
-
19:34
-
18:58
-
17:52
-
16:27
-
15:23
-
13:34
-
12:26
-
11:38
-
10:43
-
09:12
-
00:58
- 9 августа 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:25
-
20:22
-
19:36
-
18:19
-
17:23
-
16:45
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02
- 8 августа 2019
-
22:27
-
21:23