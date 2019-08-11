Чавес-младший нокаутировал соперника в первом раунде
В ночь на 11 августа мск в городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос (Мексика) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший (51-3-1, 33 КО) и Эверт Браво из Колумбии (25-11-1, 19 КО). Бой прошёл в полутяжёлом весе.
Последний не сумел составить Чавесу достойной конкуренции. Уже в первом раунде мексиканец справился с соперником, нокаутировав того жёстким ударом по печени. Таким образом, Хулио Сесар Чавес-младший успешно возобновил карьеру. Он не появлялся на протяжении 27 месяцев. В мае 2017 года боксёр единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.
Ожидается, что в дальнейшем Чавес-младший спустится во второй средний вес.
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