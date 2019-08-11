Оздемир получил бонус от UFC за досрочную победу над Латифи
В ночь на 11 августа 2019 года мск в Монтевидео, что в Уругвае, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156.
По его завершении руководство промоушена распределило между рядом бойцов традиционные бонусы. Так, лучшим поединком турнира была признана встрече Висенте Луке и Майка Перри. Оба спортсмена получили дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс.
Чек на такую же сумму за «Выступление вечера» получила Вероника Мачедо, одержавшая победу удушающим приемом нал Полианой Вианой. Также выступлением вечера был признан нокаут в исполнении экс-претендента на титул Волкана Оздемира, который победил Илира Латифи.
Видео эпизодов поединка Оздемира с Латифи можно посмотреть на официальной странице UFC Espanol в «Твиттере».
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