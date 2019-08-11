Турман: никто не хочет видеть повторный бой Пакьяо и Мейвезера

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в полусреднем весе Кит Турман высказался против идеи повторного поединка бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с действующим обладателем титула WBA Мэнни Пакьяо.

«Никто не хочет видеть повторный поединок Флойда и Мэнни. Настоящие фанаты бокса понимают, что этот бой не будет таким интересным, как моя недавняя встреча с Пакьяо», — приводит слова Турмана BoxingScene.

В минувшем месяце Кит Турман проиграл Мэнни Пакьяо единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере. После этого в прессе начали распространяться слухи о том, что следующий бой Мэнни проведёт с Мейвезером. Ранее соперники уже встречались. В 2015 году американец победил единогласным решением судей.