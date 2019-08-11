Кормье: вера, преданность семье и команде делают Хабиба особенным

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедова. По словам американца, в успехе Хабиба есть сразу несколько составляющих.
«Он самый трудолюбивый боец. Он приехал сюда, когда ещё не говорил на английском. Он просто смотрел. Когда ты не можешь общаться, ты просто наблюдаешь и он делал это. Он смотрел на то, как работаю я, Кейн Веласкес, Джон Фитч.
Думаю, что вера, преданность семье, команде и самому себе делают его настолько особенным. У него отличные умения в борьбе, его ударные навыки намного лучше, чем думают многие. Он великий боец. Уверен, что все его качества делают его настолько особенным, люди к нему тянутся. Он — самый выдающийся боец в истории зала AKA", — сказал Кормье в интервью, размещённом на портале Yahoo Sports.
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