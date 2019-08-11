Чавес-младший намерен получить титульный поединок через один бой

Хулио Сесар Чавес-младший, возобновивший карьеру после более чем двухлетнего простоя, поделился впечатлениями от досрочной победы над Эвертом Браво, а также рассказал о дальнейших карьерных планах. Уже очень скоро экс-чемпион мира планирует снова сразиться за титул.

«Я хотел подарить болельщикам больше зрелища, но таков бокс. Тот боковой по печени сделал всю работу. Я очень счастлив, так как готовился ко встрече, как никогда прежде. В сентябре я хочу провести поединок с Альфредо Ангуло, а потом сразиться за титул во втором среднем дивизионе», — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.

Ангуло в прошлом боксировал с Джеймсом Кирклендом, Саулем Альваресом и Эрисланди Ларой, а в предыдущем бою также победил Эверта Браво.