Масвидаль: сломаю Эдвардсу лицо

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль ответил на недавнее высказывание четвёртого номера рейтинга Леона Эдвардса, который заявил, что Хорхе не хочет их встречи. Масвидаль выдал эмоциональную тираду, пообещав «сломать» Эдвардсу лицо.

«Я надеру ему зад. Бой не пройдёт на его условиях. Только на моих и это то, что съедает его изнутри. Он посмотрит это интервью или ему о нём расскажут люди. Пусть слышит, что он — никто. Послушай меня, если я говорю, что надеру тебе зад, значит я это сделаю.

Я его просто убью. Он — ничтожество. Леон, ты ничтожество и ты прекрасно это знаешь. Бой пройдёт тогда, когда захочу я. Так что сиди на месте и жри свои слова. Я сломаю Эдвардсу лицо", — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

Эдвардс идёт на победной серии из восьми поединков. У Масвидаля пока лишь две победы кряду, но в этих боях он нокаутировал Даррена Тилла и Бена Аскрена.

Конфликт между Эдвардсом и Масвидалем тянется с марта 2019 года. Тогда после турнира в Лондоне они сцепились и едва не подрались.