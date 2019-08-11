Шевченко ответила на обвинения в скучном бое с Кармуш

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала успешную защиту титула в поединке с Лиз Кармуш. Шевченко победила единогласным решением судей. После боя многие эксперты и болельщики остались недовольны увиденным, посчитав бой скучным. Но Шевченко призналась, что её не беспокоит такая критика.

«В первую очередь, конечно, я счастлива, что побелила. Я очень рада, что завоевала титул здесь, а не где-то ещё. У моей соперницы была своя стратегия на бой. Я стремилась к тому, чтобы не позволить ей заманить меня в свою игру. Старалась не давать ей шансов.

Болельщики помнили нокаут в поединке с Джессикой Ай два месяца назад. Они хотели увидеть нокаут. Но, как я говорю, в октагоне не всегда бывают нокауты.

Я думаю, что болельщики, посмотрев повтор боя более внимательно, увидят красоту и скорость ММА-поединка. Красота заключается не только в том, чтобы обмениваться безумными ударами. И, главное, у меня есть пояс», — приводит слова Шевченко MMA Fighting.